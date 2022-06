Temps de travail des médecins : le Conseil d'État rappelle à l'ordre les hôpitaux

Depuis des décennies, la crise dans les hôpitaux ne cesse de s'aggraver en France. Ce mercredi 22 juin, le Conseil d'État a dévoilé une série de décisions prises à leur égard. Les hôpitaux publics doivent, si ce n'est pas déjà le cas, effectuer un décompte "fiable et objectif" du temps de travail de leurs médecins et internes, afin de respecter le plafond légal de 48 heures par semaine. Le Conseil d'État a d'ailleurs été saisi par trois syndicats de médecins et d'internes. Leurs demandes ont finalement été rejetées, puisqu'elles visaient à obliger le gouvernement à renforcer les règles en vigueur.