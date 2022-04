Temps de travail : les femmes peu qualifiées de plus en plus exposées aux horaires atypiques

Les femmes sont désormais proportionnellement plus nombreuses que les hommes à travailler avec des horaires atypiques même si elles n’effectuent pas les mêmes types d’horaires. Elles travaillent plus souvent le samedi et le dimanche et la part de femmes exposées à ce type d’horaires a augmenté au cours de la dernière décennie, contrairement à celle des hommes, insiste l'étude. Ces derniers restent proportionnellement plus nombreux à travailler tôt le matin, le soir et surtout la nuit, mais leur exposition aux horaires atypiques tend à se réduire sur la période.

Pour expliquer ce phénomène, l'Ined souligne que les femmes (notamment les moins qualifiées) sont surreprésentées dans les métiers du commerce et de la distribution, "où le travail dominical a progressé (vendeuse, agent de nettoyage, ou personnel polyvalent qui se développe avec l’automatisation des caisses)", ainsi que dans les métiers du soin et des services à la personne (aide-soignante, aide à domicile, aide-ménagère), "où les horaires atypiques sont structurels et peu sujets à amélioration".