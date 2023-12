Tensions dans un collège des Yvelines : une procédure disciplinaire ouverte pour trois élèves, annonce Attal

Le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal a annoncé une série de mesures concernant le collège d'Issou. Dans cet établissement, les enseignants ont exercé leur droit de retrait après un incident survenu jeudi 8 décembre lors d'un cours. Une professeure a montré une peinture représentant des femmes nues, provoquant l'indignation de certains élèves.

Gabriel Attal au chevet du collège Jacques-Cartier d'Issou. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé des décisions pour cet établissement des Yvelines, où les enseignants ont cessé de faire classe vendredi et lundi après un incident survenu lors d'un cours.

Lundi soir, le ministre de l'Éducation Gabriel Attal a annoncé devant la presse "une procédure disciplinaire à l'endroit des élèves qui sont responsables de cette situation et qui ont d'ailleurs reconnu les faits". Devant l'Assemblée nationale ce mardi, le ministre a précisé que trois élèves ont été visés par cette mesure.

Gabriel Attal a également indiqué que des postes seraient mis en place en "renfort des équipes de vie scolaire", "un poste de CPE mais aussi des renforts s'agissant des assistants d'éducation et d'AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap)". En plus de ces annonces, une équipe académique "valeurs de la République" va être déployée au collège Jacques-Cartier, a ajouté le ministre.

Gabriel Attal espère rétablir le calme dans cet établissement, sous tension depuis la rentrée, où les incidents se sont multipliés. Jusqu'au point de rupture, jeudi dernier : une professeure de français a montré une œuvre du XVIIe siècle, "Diane et Actéon" de Giuseppe Cesari, à des élèves d'une classe de sixième. "Des élèves ont détourné les yeux, se sont sentis offusqués, ont dit être choqués", a rapporté Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, le premier syndicat d'enseignants en collèges et lycées. Après des rumeurs et des menaces, l'équipe enseignante avait exercé son droit de retrait vendredi et lundi.