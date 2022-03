Tensions en Corse : le FLNC menace d'un retour à la lutte armée

"Après 50 ans de combats, de douleurs et de sacrifices, le peuple corse a pensé être sorti de cette spirale infernale en 2015 et 2017", poursuit le FLNC, qui revient sur le contexte électoral et les victoires nationales. Or, "la réponse de l'État à la digne aspiration devenue pacifique du peuple fut l'ignorance", déplore la structure clandestine. "Le mépris engendre la colère, et la colère entraîne la révolte. Et chez nous, la révolte provoque l'insurrection", prévient-elle, indiquant avoir "la certitude qu'avec l'État français, seul le rapport de force pouvait faire aboutir les justes revendications d'un peuple qui ne demande qu'à exister."