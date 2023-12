Ces précieux conseils pour sortir indemne des repas de Noël en famille

Certains aspects des repas de Noël sont fortement redoutés, voilà pourquoi il faut s’armer de parades. La méthode du pivot permet de rediriger la conservation vers quelque chose de plus léger. Si les discussions ne vous emballent pas, occupez-vous autrement pour passer le temps.

Certains l’attendent presque toute l’année, autant que d’autres le redoutent : le repas de Noël. S’il permet aux membres d’une même famille de passer du temps ensemble et de déguster de délicieux mets, il s’accompagne aussi parfois de discussions houleuses, gênantes ou inintéressantes. Pour sortir indemne des repas de Noël en famille, voici trois parades qui pourraient beaucoup vous aider.

Rediriger la conversation vers quelque chose de plus léger

L’immigration, les guerres, les problèmes d’argent, les maladies, l’éducation des enfants ou encore les tensions entre membres de la famille sont des sujets qui arrivent rapidement sur la table. Ce n’est pas forcément tante Ginette ou tonton Gérard qui aiment aborder les questions qui fâchent, ce sont les humains de façon générale qui sont comme ça ! Alors quand la discussion prend une tournure trop sérieuse, dramatique ou barbante à votre goût, optez pour la méthode du pivot. Elle consiste à rediriger la conversation vers quelque chose de plus léger. Le but n’est pas de contredire ou de s’opposer à la personne qui parle, mais de faire une transition subtile pour changer de sujet. Votre arme fatale durant cette mission de la plus haute importance ? L’humour !

Proposer de faire le service ou le DJ

Si la méthode du pivot a déjà porté ses fruits et que les convives ont percé à jour votre petit jeu, les mauvaises habitudes de certains peuvent ressurgir. Pour soulager votre charge mentale sans passer pour un malpoli, occupez-vous l’esprit avec une autre activité ! Vous pouvez notamment proposer de faire le service à table ou bien d’animer la soirée en gérant la musique. Une bonne diversion pour ne pas se focaliser pleinement sur des discussions qui ne vous intéressent pas !

Prétexter un événement le lendemain pour partir

Parfois, il n’y a rien à faire : on ne parvient pas à passer deux heures tous ensemble sans parler de sujets qui fâchent. Ce n’est pas faute d’avoir essayé. Le but n’est pas de quitter la soirée en colère ou après une dispute. Si vous sentez que vous n’avez plus votre place, prétextez un événement le lendemain pour vous en aller sans conflit. Vous devez vous lever tôt pour travailler, vous allez courir pour éliminer les excès… Peu importe. L’idée est de se ménager et de terminer la soirée sur un semblant de bonne note.