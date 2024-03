Semaine de travail "différenciée" : en quoi consiste cette organisation pour parents divorcés ?

Le Premier ministre va demander aux membres du gouvernement de tester une nouvelle organisation du travail dans leurs administrations. Elle viserait notamment à permettre aux parents divorcés de travailler un jour de moins lorsqu’ils ont la charge de leurs enfants. Au Royaume-Uni, une expérimentation similaire dans le privé a permis de réduire de 71% les burn-out.

Gabriel Attal veut adapter le monde du travail aux contraintes des parents divorcés. D’après nos confrères de La Tribune du Dimanche, le Premier ministre va demander aux membres du gouvernement de mettre en place d’ici la rentrée une expérimentation d’organisation du travail dans leurs administrations respectives pour une durée d’un ou deux ans.

Parmi les hypothèses envisagées figurent la semaine de quatre jours et la semaine de quatre jours et demi. Mais aussi la semaine "différenciée", qui permettrait aux parents divorcés de travailler quatre jours la semaine où ils ont la charge de leurs enfants. Et cinq jours comme à l’accoutumée la semaine où ce n’est pas le cas.

Un accord cadre sur le "vivre-mieux"

Le Premier ministre doit lancer ce chantier lors d’un séminaire gouvernemental, le 27 mars prochain. Ministre de la Fonction publique, Stanislas Guérini sera chargé de négocier un accord-cadre sur le "vivre-mieux" avec les syndicats afin d’en fixer les grands principes : volontariat, volume d’heures travaillées, respect de l’empreinte carbone…

Au Royaume-Uni, une expérimentation similaire dans le secteur privé concernant 3000 salariés a permis de réduire de 71% les burn-out et de 65% les arrêts-maladie. Elle permettrait également d’instaurer davantage de flexibilité dans des métiers en panne d’attractivité ainsi que de favoriser l’extension des horaires aux guichets.