L’animal totem est un esprit protecteur qui agit comme un guide au quotidien. Dans les cultures amérindiennes et africaines, c’est un symbole sacré. Chaque individu possède un animal totem, découvrez le vôtre grâce à ce test.

Dans les traditions amérindiennes, africaines et asiatiques, il existe de nombreux animaux totems : le loup est le symbole de la réussite et de loyauté, le dauphin représente la paix et l'harmonie, l’éléphant est synonyme de force et de patience. Le papillon, lui, est le symbole de la transformation.

Selon les cultures anciennes, nous avons tous un animal totem. Ce guide spirituel, propre à chacun, possède des traits de caractère similaires aux nôtres et il pourrait même nous aider dans des situations difficiles du quotidien. Faites le test pour découvrir quel est le vôtre !