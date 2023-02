Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mercredi 1er février

▶️ Astérix et Obélix de retour au ciné : nos Gaulois préférés à la conquête du box-office

Les personnages mythiques d’Uderzo et Goscinny revivent à l’écran dans le très attendu Astérix et Obélix : L’Empire du milieu, en salles depuis ce mercredi. Une comédie familiale à très gros budget qui réunit la crème de l’humour made in France et les stars de la nouvelle génération. Mais la vraie botte secrète du film, c’est l’amitié entre les deux héros, joués par Guillaume Canet et Gilles Lellouche