Thérapeutique, intermittent... Que sait-on du jeûne, de ses bienfaits et de ses dangers ?

Des études existent pour le jeûne, mais en quantité réduite, observe Thibault Fiolet. "Elles sont le plus souvent réalisées sur des animaux, et pas sur l'homme, et présentent en majorité des problèmes méthodologiques". Il peut s'agir d'une absence de groupe "témoin", mais aussi d'une durée d'étude trop courte, rares étant les travaux menés sur plus d'un an. "Or, en matière d'alimentation, il est souvent nécessaire de réaliser des observations dans un temps long : les études sur le lien entre la surconsommation de viande rouge et le risque de cancer colorectal par exemple ont été menées sur de grandes cohortes et sur une période temporelle très vaste."

En ce qui concerne les résultats pour la perte de poids, l'expert a consulté les dernières études disponibles et rapporte que certaines "montrent un bénéfice via le jeûne intermittent, en particulier chez les personnes en surpoids et obèses". Pour autant, les résultats ne sont "guère différents de ceux obtenus par le biais d'un régime classique basé sur une restriction calorique en continu (environ 1500 kcal jour)". Par ailleurs, "la grande majorité des études concèdent que le niveau de preuve apporté demeure limité", ce qui incite à la prudence à l'étude des résultats.

Le spécialiste de l'Inserm est plus tranché lorsqu'il évoque le jeûne dans le cas des cancers. "On n'observe pas d’effet notable", assure-t-il. Un rapport du Réseau national alimentation cancer recherche, dévoilé en 2017, l'écrivait en effet noir sur blanc : "L’examen de l’ensemble des données scientifiques concernant le jeûne et les régimes restrictifs, issues des nombreuses études expérimentales chez l’animal et des quelques études épidémiologiques et cliniques disponibles actuellement, n’apporte pas de preuve d’un effet (bénéfique ou délétère) chez l’homme en prévention primaire ou pendant la maladie (qu’il s’agisse d’effet curatif ou d’une interaction avec les traitements anticancéreux)." Thibault Fiolet ajoute que pour les patients atteints de cancer, "on fait très attention à la dénutrition", et que le jeûne n'est alors pas recommandé. "La chimiothérapie est un traitement difficile et l'on souhaite éviter les pertes de poids et de masse musculaire. Jeûner pouvant entraîner des problèmes de dénutrition, c'est une mauvaise idée". Pour d'autres pathologies (maladies cardiovasculaires, diabète), la recherche n'apporte pas d'éléments plus concluants : "Nous manquons très clairement de travaux scientifiques sérieux sur ces questions", reconnaît le chercheur.