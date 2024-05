"Tiktokeur", "climaticide", "kimchi"... Le Petit Robert dévoile ses nouveaux mots

Le Petit Robert a annoncé ce lundi la liste des mots qui vont s'inviter en 2024 dans ses pages. Des nouveaux entrants qui reflètent une époque, tels "surtourisme" ou "climaticide".

Le Petit Robert se met à la page. Le dictionnaire a dévoilé, lundi 13 mai, les heureux élus qui vont faire leur entrée cette année. Parmi eux : "Tiktokeur", "surtourisme" ou encore "cécifoot". Le Robert intègre l'apparition en français du terme "Tiktokeur", dont il répertorie également le féminin "Tiktokeuse", formé très simplement à partir du nom de cette application mobile développée par le chinois ByteDance. Autre mot reflétant l'époque : "stalker", ce qui signifie "épier les faits et gestes de (quelqu'un) sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux".

"Cécifoot", "rideur", "escalade de bloc"...

Coté société, on note l'arrivée dans le dictionnaire de "kimchi", soit une "préparation de légumes (chou, radis, etc.) fermentés". Également mis à l'honneur, le "chimichurri", ce "condiment d’origine sud-américaine, composé de persil, d’huile, de vinaigre, d’ail, d’épices et d’aromates". Comme l'écrit Géraldine Moinard, directrice de la rédaction des éditions Robert, "plusieurs mots de la francophonie font leur entrée, comme baraki (Belgique), déguédiner (Canada) ou encore chiclette (Suisse, Belgique) ; preuve, s’il en fallait, que le français ne se limite pas à la France, mais se vit partout dans le monde."

Plusieurs mots concernent par ailleurs l'environnement. Notamment "agrivoltaïsme", à savoir "la production d'électricité photovoltaïque sur une exploitation agricole". "Climaticide" ? "Qui, par ses émissions massives de CO2, contribue au réchauffement climatique". Au rayon sport, on relève l'apparition de "cécifoot", qui est un "handisport analogue au football". Mais aussi "rideur", pour une "personne qui pratique un sport extrême". Enfin, l'"escalade de bloc", laquelle est "pratiquée sans baudrier ni corde sur des parois de faible hauteur", fait son entrée.

Parmi les deux grands éditeurs français de dictionnaires, Le Robert est généralement le plus audacieux dans l'adoption des néologismes. Mais pas dans tous les cas : concernant Twitter (devenu X), "tweet" était arrivé d'abord dans Le Robert 2012, mais "twitteur" et "twitteuse" dans le Larousse, dans l'édition 2013. Tandis que "flow" (le débit, la déclamation d'un rappeur ou d'un slameur) est entré dans le Larousse 2023, Le Robert 2025 lui donne un sens supplémentaire : "Par extension : style, allure".

Le Robert illustré et Le Petit Robert, paraîtront jeudi, six jours avant Le Petit Larousse illustré et le Grand Larousse illustré, le 22 mai. Les deux appartiennent à des groupes concurrents : Editis pour Le Robert et Hachette Livre pour le Larousse.