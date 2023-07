Tinder : deux utilisateurs sur trois sont... déjà en couple

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont invité 1387 connaisseurs de la plateforme à répondre à un questionnaire en ligne. L'objectif était d'estimer leur satisfaction vis-à-vis de l'application, mais aussi de connaître leurs motivations lorsqu'ils ouvrent Tinder. C'est ainsi qu'ils ont découvert que deux sur trois étaient déjà en couple, mais aussi que seule la moitié d'entre eux (50,3%) compte vraiment rencontrer quelqu'un hors ligne.

De quoi limiter l'intérêt pour les personnes véritablement en recherche d'amour ou de nouvelles conquêtes ? "Les participants qui utilisent l'application pour faire face à des difficultés personnelles semblent plus susceptibles de signaler des niveaux d'insatisfaction plus élevés", répondent les auteurs. "Ceux qui veulent de réelles rencontres ont une probabilité plus faible d'y parvenir, car moins d'utilisateurs partagent cet objectif", abonde le scientifique Germano Vera Cruz, co-auteur de l'étude, auprès de NBC News.