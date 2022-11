Titres de séjour pour les "métiers en tension" : un dispositif déjà prévu par la loi ?

Gérald Darmanin et Olivier Dussopt plaident pour la création d'un titre de séjour "métier en tension" pour recruter dans les secteurs en pénurie de main d'œuvre. Les ministres de l'Intérieur et du Travail défendent ce projet, qui pourrait selon eux redonner au travail son rôle de "facteur d'intégration et d'émancipation" pour les immigrés.

Si cette idée provoque l'ire et l'inquiétude dans les rangs de la droite et de l'extrême droite, elle interroge aussi sur le plan du droit. Sur son compte Twitter, un professeur en droit public assure que "le gouvernement veut créer un motif de délivrance d’un titre de séjour qui existe" en réalité "déjà depuis 2007". La liste desdits métiers en tension "est censée être actualisée régulièrement", ajoute-t-il, tout en notant qu'elle "l'a été en 2008 puis en... 2021". Du côté du ministère du Travail, on s'inscrit en faux : les textes actuels s'appliquent en effet aux étrangers qui ne sont pas sur le territoire français, rapporte-t-on.