La tonte différenciée consiste à laisser des zones de pelouse non tondue. Les herbes hautes favorisent la biodiversité en offrant un refuge à la faune. Une pelouse non tondue permet également de faire baisser la température du jardin.

Vous n'envisagez pas de laisser pousser trop longtemps l'herbe de votre pelouse ? Pour vous, une pelouse parfaite doit avoir une herbe coupée courte, autrement, vous avez l'impression d'un jardin négligé ? Détrompez-vous ! La tonte différenciée présente beaucoup d'avantages. C'est même bénéfique pour protéger l'environnement et la nature. On vous dit pourquoi.

La tonte différenciée permet de favoriser la biodiversité

En laissant une zone de pelouse non tondue, vous permettez à la flore de se développer et donc d'attirer la faune. L'herbe haute offre un refuge, mais c'est aussi un moyen d'offrir le gîte et le couvert. Les insectes pollinisateurs peuvent ainsi trouver de la nourriture et les insectes auxiliaires peuvent vous aider à chasser les nuisibles. Par ailleurs, en visitant votre jardin, les abeilles et les papillons vont contribuer à la pollinisation et vous offrir d'autres plantes sauvages, de quoi avoir un jardin qui ne ressemble à aucun autre. Enfin, une pelouse non tondue permet d'offrir une protection pour les oiseaux et les autres mammifères comme les hérissons qui peuvent s'y installer pour la période de nidification.

La tonte différenciée permet de faire baisser la température

La pelouse non tondue est un véritable réservoir naturel. En effet, elle maintient notamment l'humidité de la rosée. L'eau de la rosée s'écoule jusqu'aux racines des plantes, ce qui garde le sol plus frais. Ainsi, les herbes plus hautes permettent de réguler plus facilement l'humidité dans la terre. C'est aussi une manière de réduire l'évaporation de l'eau en créant des zones d'ombre naturelle et donc de créer un véritable petit îlot de fraîcheur dans votre extérieur. Qui dit zone de fraîcheur, dit moins d'arrosage et des économies d'eau et de temps !

La tonte différenciée permet d'améliorer le sol

En réduisant le passage de la tondeuse, vous limitez aussi l'érosion du sol. En effet, plus vous tondez, plus les racines du gazon sont courtes et superficielles. Le sol est moins protégé contre les intempéries qui le fragilisent. Par ailleurs, la nature est cyclique et peut très bien se nourrir elle-même. En effet, lorsque l'herbe se décompose, elle offre des nutriments supplémentaires à la terre. Enfin, il ne faut pas oublier qu'une herbe plus dense permet de développer l'écosystème, de l'enrichir, et donc de garder une terre et un jardin plus sains. Autant de raisons de laisser la tondeuse dans le garage pendant quelques mois et de profiter d'un espace plus sauvage et plus à l'image de la nature !