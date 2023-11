Tortue de compagnie : quatre infos à savoir avant d'adopter

La tortue est un animal sauvage qu'on peut adopter et élever en captivité. Ce NAC (nouvel animal de compagnie) a tout pour plaire aux petits et aux grands. Cependant, la tortue est fragile et a besoin de soins particuliers.

Vous souhaitez adopter une tortue ? Avec ses mouvements très lents, son caractère doux et inoffensif, ce reptile convient à tous les types de propriétaires, à condition d'être bien préparé. Espèce terrestre ou aquatique, besoins spécifiques, démarches administratives, voici comment être prêt à accueillir une tortue de compagnie !

Tortue terrestre ou aquatique : quelle espèce choisir ?

Peu d'espèces de tortues sont disponibles à la vente, car ce sont des animaux protégés qui se raréfient dans la nature. D'origine française, la tortue d'Hermann est l'espèce terrestre la plus commune. On peut aussi adopter une tortue des Balkans, une tortue grecque, une tortue des steppes, une tortue sillonnée ou une tortue léopard. Il est important de bien connaître les besoins particuliers de chacune et sa taille adulte avant de la choisir, afin d'éviter d'être pris au dépourvu quelques années plus tard... Si les quatre premières ne dépassent pas les 30 cm, les tortues sillonnées et léopards sont bien plus imposantes et peuvent atteindre 70 cm d'envergure.

Du côté des tortues aquatiques, la cistude d'Europe et l'Emyde lépreuse s'adaptent bien à la vie en captivité, à condition de disposer d'un plan d'eau suffisant (mare, petit étang…). En revanche, les tortues de Floride sont désormais interdites en France et en Europe, où elles ont fait des ravages dans les cours d'eau durant les années 1990 et 2000.

Quelle réglementation pour adopter une tortue ?

Aujourd'hui, adopter une tortue est bien encadré par la législation française, avec l'Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques. À condition de ne pas en faire le commerce et de respecter le nombre d'individus maximum, vous pouvez faire une télédéclaration de détention si l'espèce apparaît dans l'Annexe 2 de l'Arrêté.

À l'adoption, le vendeur en animalerie ou l'éleveur professionnel vous remettra une facture nominative et un Certificat intracommunautaire correspondant à la puce électronique de la tortue. Il prouve qu'elle est bien née en captivité et n'a pas été prélevée dans la nature. Les documents devront être conservés tout au long de la vie de la tortue.

Adopter une tortue : un engagement à long terme

Une tortue vit facilement plusieurs dizaines d'années lorsqu'on prend soin d'elle et certaines espèces peuvent même frôler les 100 ans ! Mieux vaut donc bien réfléchir avant d'adopter ou d'offrir une tortue de compagnie.

Habitat, alimentation, soin : les besoins spécifiques de la tortue

Lorsqu'elles sont juvéniles (jusqu'à dix ans pour la tortue d'Hermann), les tortues sont fragiles, car leur carapace n'est pas encore complètement rigidifiée. Elles sont donc des proies idéales pour les chiens, les chats et autres prédateurs. C'est pourquoi on les fait grandir dans un terrarium à l'intérieur ou un enclos protégé dans le jardin, d'au moins 50 x 100 cm. Si l'espèce hiberne, vous devrez respecter ce temps, préparer votre tortue avec une alimentation adaptée et lui installer un abri sûr.

Le régime alimentaire dépend de l'espèce. Certaines sont carnivores et se nourrissent d'insectes ou de petits mammifères, d'autres sont herbivores ou même omnivores. Une alimentation variée et riche en calcium améliore la longévité, la résistance de la carapace et la bonne santé générale de l'animal.

Enfin, un vétérinaire spécialiste des NAC à proximité est un précieux atout pour prodiguer les soins nécessaires à votre tortue tout au long de sa vie : traitements, vaccins, intervention en cas de blessure…