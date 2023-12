Tortue de terre : nos conseils pour aménager son abri dans le jardin

La tortue de terre domestique vit dans un terrarium ou dans le jardin. À l'extérieur, elle a besoin d'un enclos sécurisé, protégé des prédateurs. On n'oublie pas de lui aménager un abri pour sa période d'hibernation.

Vous avez adopté une tortue terrestre et souhaitez l'installer dans le jardin ? Afin d'assurer sa sécurité et son confort toute l'année, voici des conseils d'aménagement pour créer votre abri à tortues.

Les bonnes dimensions et l'exposition de l'enclos d'une tortue terrestre

La superficie de l'enclos de la tortue de terre dépend de l'espèce et du nombre d'individus. Idéalement, on compte 10 à 12 m² pour deux tortues adultes de type Hermann. À l'âge adulte, elles mesureront environ 25 cm d'envergure. N'hésitez pas à ajouter au moins 2 m² par tortue supplémentaire afin que chacune puisse évoluer confortablement. Si vous possédez une espèce plus imposante comme la tortue sillonnée qui peut atteindre 70 cm une fois adulte, comptez a minima un espace similaire, plus grand si vous le pouvez.

L'enclos doit être fermé par une palissade pour empêcher les prédateurs d'entrer (chien, chat, rat…), avec une hauteur de 50 cm au-dessus du sol et enterrée d'au moins 20 cm. Notez que la tortue est une bonne grimpeuse et que le matériau ne doit pas offrir de prise lui permettant de s'échapper. Tant que la tortue est juvénile et fragile, installez aussi un grillage protecteur au-dessus de l'enclos.

Le choix de l'exposition de l'enclos a également son importance. D'origine tropicale ou méditerranéenne, la tortue a besoin de chaleur et de soleil. Une exposition au sud bien ensoleillée est donc recommandée, même dans les régions méridionales de l'Hexagone. Des abris lui offriront l'ombre nécessaire pendant les chaudes journées d'été.

Comment aménager l'enclos de la tortue ?

La tortue doit disposer d'une vaste zone dépourvue de végétation. Plus le sol est sombre, mieux c'est, car il retiendra plus longtemps la chaleur du soleil emmagasinée la journée. L'épandage d'un substrat permet de pallier une terre trop claire ou sableuse. On crée aussi un espace herbeux en plantant des espèces comestibles adaptées aux goûts de la tortue : trèfle, mâche, pissenlit, plantain, liseron… Des arbustes et buissons ombrageux offriront une bonne protection solaire à la tortue qui viendra s'y mettre à l'abri. Enfin, même s'il ne s'agit pas d'une espèce aquatique, la tortue de terre aime prendre des bains et se rafraîchir. Un point d'eau douce vient donc compléter l'aménagement de l'enclos, avec une profondeur inférieure à la hauteur de l'animal pour qu'elle ne puisse pas se noyer.

Les abris de la tortue terrestre dans son enclos

La tortue reste un animal sauvage et timide. Elle apprécie l'intimité et aura besoin de différentes cachettes pour se reposer et s'abriter des regards, du soleil, de la pluie et du froid. Vous pouvez lui aménager un ou plusieurs abris en bois ou en maçonnerie, facilement accessibles dans un endroit calme de l'enclos. Une petite serre en plastique est également une bonne idée.

Pour son hibernation qui court de novembre à mars environ, pensez à renforcer l'aspect douillet de l'abri en faisant un lit de terre et de feuilles mortes ou d'herbes sèches. Lorsque la tortue s'y est installée pour l'hiver, vous pourrez fermer l'abri en comblant l'ouverture par le même mélange isolant. On bloque aussi l'entrée par une plaque de plexiglas ou de bois qu'on empêche de bouger par des pierres ou des parpaings. Si le mercure descend fortement, ajoutez une bâche sur l'abri pour une meilleure protection thermique.