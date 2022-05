L'assemblée générale de TotalEnergies perturbée par des militants écologistes

"On est là, même si Total ne veut pas nous on est là !", "Totalement irresponsables !" : plus d'une centaine de militants d'ONG environnementales bloquaient mercredi l'accès principal à l'assemblée générale du pétrolier français TotalEnergies à Paris, pour lutter contre la politique climatique du groupe, qu'ils considèrent bien en deçà des enjeux actuels et sa présence en Russie.

Assis devant la salle Pleyel, dans le VIIIᵉ arrondissement de Paris, des manifestants de plusieurs associations dont Greenpeace France, Alternatiba, ANV COP 21 ou les Amis de la Terre bloquaient l'accès des actionnaires à l'assemblée générale (AG) par l'entrée principale de la salle Pleyel, malgré une sécurité renforcée en amont de l'événement. Certains se sont même menottés entre eux. Environ 150 actionnaires ont été redirigés vers une porte adjacente et patientaient en attendant de pouvoir rentrer.

Mais le groupe a indiqué sur Twitter qu"il ne sera malheureusement pas possible pour nos actionnaires de nous rejoindre, les accès étant maintenant totalement bloqués". L'AG s'est tout de même tenue, avec la possibilité d'être suivie à distance. "Nous regrettons les désagréments que cela entraine pour tous ceux qui voulaient participer", a-t-il écrit.