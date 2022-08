TotalEnergies va céder sa participation dans un champ de gaz russe à son partenaire Novatek

Dans un communiqué diffusé ce vendredi 26 août, TotaleEnergies a indiqué avoir trouvé un accord avec son partenaire russe Novatek afin de lui céder sa participation de 49% dans la société Terneftegaz. Cette dernière, qui exploite le champ gazier de Termokarstovoïe en Russie, fournirait selon une enquête de l'ONG Global Witness et du journal Le Monde un mélange d'hydrocarbures servant in fine à alimenter des avions russes opérant dans le conflit ukrainien. Ce mélange, nommé condensat de gaz, transiterait au préalable par une raffinerie russe qui le transformerait en kérosène.

Mis en cause, TotalEnergies avait très rapidement répondu, expliquant que l'entreprise réaffirmait "sa condamnation la plus ferme de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine". Le groupe a apporté un démenti très ferme, insistant sur le fait qu'il n'était "pas opérateur des installations de Terneftegaz qui sont opérées par du personnel de Novatek au sein de Terneftegaz". L’activité de Terneftegaz, apprenait-on, se voyait "autofinancée et TotalEnergies SE n’a pas apporté de capital à Terneftegaz depuis 2015". La firme française ajoutait enfin qu'elle ne percevait "pas de dividende de Terneftegaz depuis février 2022".