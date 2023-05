Un maire peut-il limiter la vitesse d'une rue à 6 km/h ?

Pourquoi une telle vitesse ? L'explication se trouve dans l'article R110-2 du Code de la route, qui précise la définition d'une série de zones parmi lesquelles les "aires piétonnes". Derrière ce terme, on retrouve une "section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente". Dans une telle zone, "seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler", apprend-on. Et ce, "à l'allure du pas". Or, la vitesse de marche moyenne oscille autour de 6 km/h. C'est donc pour s'adapter à l'allure d'un piéton que la vitesse est ainsi fixée. Il faut par ailleurs souligner que "les piétons sont prioritaires" sur tous les véhicules, et que "les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation". C'est bien le cas à Toulouse, où des panneaux montrent de manière explicite que la vitesse est très réduite.