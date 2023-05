Tourisme : partez à la découverte des sites méconnus

Loin de l’affluence, dans un rayon de 50 kilomètres, direction Lyons-La-Forêt, commune située dans le département de l'Eure, en région Normandie. Dans ce village classé parmi les plus beaux de France, se trouvent 800 habitants et il est aisé d'obtenir une place en terrasse sans avoir à patienter. Dans les travées du marché artisanal, organisé sur trois jours, des habitués et des habitants sont heureux d’accueillir les visiteurs que nous sommes.