L'inflation va peser sur le budget des Français pour leurs vacances estivales, indique une étude Liligo avec OpinionWay. Elle indique qu'ils ne partiront qu'une seule fois, plutôt en France et en voiture, selon le profil type défini dans cette étude. Les voyageurs allouant le budget le plus important pour cet été sont les couples sans enfants.

Des Français qui partiront une seule fois, plutôt en France et en voiture. Voici le profil type du voyageur pour cet été, selon une étude du moteur de recherche de voyages Liligo avec OpinionWay*. Des vacanciers dont le budget moyen par personne devrait s'élever à 1217 euros, pour un voyage prévu entre le 6 juillet et le 1er septembre. Une somme en hausse continue depuis quatre ans, passant de 879 euros en 2021 à 1028 euros en 2022 et 1124 euros en 2023.

"On peut considérer qu’avec le contexte économique actuel, une partie de la population a choisi de ne pas voyager cet été, d’où les 40% des sondés ayant déclaré ne pas partir en vacances cet été. Et de l’autre côté, nous avons ceux qui voyagent coûte que coûte et allouent un budget plus important", explique dans un communiqué Guillaume Rostand, porte-parole de Liligo. Selon la plateforme, c'est la première fois depuis quatre ans que les Français seront moins nombreux à voyager cet été.

La France plébiscitée

Les voyageurs allouant le budget le plus important à leurs vacances cette année sont les couples sans enfants, avec en moyenne 1345 euros par personne, le seul profil au-dessus du budget moyen. Les autres dépenseront, en moyenne, moins de 1200 euros par personne. L'inflation est le premier élément pris en compte par les Français - considéré pour 89% des personnes partant entre amis et 79% pour ceux en couple - dans leur choix de destination pour les vacances, de locomotion ou encore dans la durée de leur séjour.

"Les résultats de l’étude montrent que les Français sont fortement impactés par le contexte économique, et ce peu importe leurs profils", analyse Guillaume Rostand, précisant qu’à "l’intérieur des catégories, il existe de grandes disparités, que ce soit pour les destinations envisagées ou le budget alloué".

Selon l'étude, plus de 70% des Français ne voyageront qu’une seule fois cet été. La plupart envisagent privilégier la France à l’étranger. C'est notamment le cas pour les Français qui partiront en famille proche : 65% d’entre eux ont prévu de rester dans l'Hexagone, un chiffre identique pour ceux qui partiront en famille élargie (65%). Quant aux Français qui partiront en couple, 60% d'entre eux ont choisi de voyager en France, quand 59% de ceux qui voyageront entre amis (59%).

Les voyageurs seuls font figure d’exception, puisque 61% de cette catégorie envisagent de partir à l’étranger, contre 49% en France. Dans la grande majorité, les voyages effectués à l’étranger se feront en Europe. Parmi les destinations accessibles en avion et souvent recherchées, on retrouve Barcelone, Lisbonne, Rome et Londres ainsi que certaines villes du sud de la France, qui figurent également dans le top 10 des recherches en train.

*Sondage OpinionWay pour Liligo réalisé du 10 au 11 avril 2024 sur un échantillon de 1019 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.