Touristes rappelés à l'ordre à Auschwitz : les sites historiques au défi des selfies et photos inappropriées

Ulcéré par cette tendance, l'artiste israélien Shahak Shapira, lui-même petit-fils de déporté, avait décidé en 2017 de détourner des photographies inappropriées trouvées sur les réseaux sociaux. Il replaçait ces clichés dans leur contexte, propulsant ces visiteurs amusés au milieu de charniers humains ou de baraquements de déportés. Fort heureusement, presque la totalité des douze personnes figurant sur les photomontages se sont excusées auprès de lui et ont décidé de retirer les images de leur profil, explique son site.

Pour les spécialistes, cette tendance est spécifiquement marquée chez les plus jeunes, qui se trouvent les plus éloignés chronologiquement de ce passé douloureux, et de ses derniers témoins. "Pour des collégiens ou lycéens, il n'y a plus forcément de notion de sacré derrière ces lieux-là. Ils gardent donc des comportements assez ordinaires, comme continuer à se prendre en photo", explique à TF1info l'historien Fabrice Grenard, directeur historique de la Fondation de la Résistance. Si ces comportements ne sont pas "systématiques", les jeunes étant souvent "chavirés par la force des lieux" une fois sur place, "ces gestes n'existaient pas vingt ans auparavant", note-t-il.