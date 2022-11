Toussaint : 5 questions sur ce que l'on peut choisir (ou pas) comme dernier lieu de repos

Les amateurs de Louis de Funès et du film Hibernatus se sont peut-être déjà posés la question : et si je me faisais congeler ou cryogéniser, en attendant que la science soit un jour capable de me ressusciter ? Mais si elles sont possibles dans certains pays comme les Etats-Unis, les techniques permettant de conserver les corps à très basse température sont interdites en France : seules l'inhumation ou l'incinération, et rien d'autre (quoique, on peut aussi donner son corps à la science), sont autorisées par la loi.