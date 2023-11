Toussaint : près d'un Français sur trois croit à une vie après la mort

De plus en plus de doutes sur "l'après". À l'occasion de la Toussaint, l'Institut Ifop a interrogé plus de 1000 Français au sujet de leurs croyances sur ce qui advient après la vie terrestre. D'après cette étude*, la croyance d’une vie après la mort a relativement peu évolué, passant de 37% à 31% en 50 ans chez les personnes interrogées. La part des Français habités par le doute a, en revanche, doublé sur la même période : quand 16% ne se prononçaient pas sur la question en 1970, elles sont 33% à ne pas avoir d’avis tranché en 2023.

Une tendance qui peut s'expliquer par "l'appétence de plus en plus forte de nos concitoyens pour les sujets paranormaux et ésotériques" explique l'institut. Les jeunes, qui sont les plus sensibles à ces phénomènes, sont par ailleurs les plus nombreux à croire en une autre vie possible : 41% des moins de 35 ans sont dans ce cas contre 27% des 35 ans et plus.