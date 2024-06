Le furet fait partie de la grande famille des nouveaux animaux de compagnie (NAC). D'un naturel curieux et affectueux, il devient un vrai compagnon pour son propriétaire. Toutefois, le furet est aussi fragile et a besoin d'un environnement sécurisé.

Envie d'adopter un furet ? Ce petit carnivore domestique est très attachant et mérite qu'on s'intéresse à lui. Vous ne rencontrerez pas de difficulté majeure à son adoption si vous préparez soigneusement son accueil au sein de votre foyer.

Pourquoi faut-il bien réfléchir avant d'adopter un furet ?

Toute adoption d'un animal de compagnie vous engage tout au long de sa vie à lui fournir les soins et l'affection nécessaires à sa bonne santé et à son épanouissement. À mi-chemin entre le chat et le rongeur, le furet a des besoins bien spécifiques qu'il faut respecter. C'est un grand dormeur (son sommeil occupe seize à vingt heures par jour) et un incorrigible fouineur qui a un réel besoin de liberté. Un environnement adapté et sécurisé s'impose donc, tout comme votre obligation de lui consacrer un important temps quotidien de surveillance et d'interaction. Si vous n'êtes pas prêt à le lui accorder, il vaut mieux vous tourner vers une autre espèce moins exigeante. Par ailleurs, le furet est un vrai animal domestique, issu de l'apprivoisement lointain du putois. Il n'est donc pas en mesure de survivre seul dans la nature. L'abandonner est donc exclu, quelle que soit la raison, sauf à le condamner à une mort rapide. Le cas échéant, vous devrez lui trouver une famille d'accueil ou un refuge. N'oubliez pas qu'il vit cinq à dix ans !

Comment bien préparer l'arrivée d'un furet de compagnie ?

Le furet a besoin d'espace et de liberté. Il ne peut pas rester 24h/24 dans sa cage, qui doit être seulement dédiée au repos en sécurité, à la prise de nourriture et à la toilette. Vous devrez donc prévoir l'accès à une pièce entière (ou plusieurs) ou lui installer un grand parc à furets correctement clos pour qu'il puisse se dégourdir les pattes, partir en exploration (son activité favorite), se défouler et jouer. Pendant son temps d'éveil, la vigilance est de mise, car cet animal facétieux n'a aucune notion du danger. Il croque volontiers tout ce qui lui passe sous la dent (câbles électriques, plantes et autres objets potentiellement dangereux) et n'hésite pas à jouer les escaladeurs ou les équilibristes sur le mobilier. À vous de lui garantir un environnement sécurisé et de mettre vos effets personnels à l'abri de son insatiable curiosité !

Pour aménager sa cage et son lieu de vie en liberté ou semi-liberté, pensez à installer un espace de repos (cabane, hamac…), des gamelles (une pour la nourriture, l'autre pour l'eau à changer quotidiennement) et une litière (un modèle pour chat fait parfaitement l'affaire à condition que le furet y accède facilement). Complétez avec des jouets et différentes structures d'agrément afin de l'encourager à vous montrer ses qualités sportives et à se maintenir en forme par de l'exercice régulier.

Vous devrez aussi prévoir de la nourriture en pensant bien que le furet est un carnivore. Comme le chat, il se nourrit de croquettes et de viande (les aliments sucrés sont strictement exclus de son régime).

Des conseils complémentaires pour prendre soin de son furet

Comme le chien et le chat, un furet doit être identifié au registre national de l'I-CAD, c'est une obligation légale en France depuis fin 2021. En 2023, ils étaient 8 884 furets porteurs d'une puce électronique d'après le Baromètre, dont 2 568 premières identifications.

Il est aussi recommandé de faire stériliser votre furet, car, à moins d'être éleveur, vous vous passerez bien des désagréments liés à ses instincts reproducteurs : les chaleurs de la femelle ne s'arrêtent qu'avec une fécondation et la période de rut des mâles dure neuf mois par an…

Enfin, au quotidien, le furet est en demande d'affection et de jeu avec ses maîtres. N'hésitez donc pas à le câliner et à lui apprendre des tours ! Cela renforcera vos liens et rendra la cohabitation bien plus intéressante.