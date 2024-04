Tout ce qu'il faut savoir avant d'adopter un Ragdoll

Le Ragdoll est l'incarnation même de la douceur féline. Cette race cumule les qualités d'un excellent compagnon pour toute la famille. Néanmoins, le Ragdoll a besoin d'attention.

"Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté". Si le Ragdoll avait existé au temps de Baudelaire, il lui aurait certainement inspiré ces vers. Cette adorable boule de poils est le chat de race idéal. Le Ragdoll est une race récente, née en Californie dans les années 1960, d'après l'historique du Livre officiel des origines félines (LOOF). Les premiers seraient issus d'un croisement entre une chatte Persan et un Sacré de Birmanie, dont ils ont hérité les longs poils et la couleur claire mise en valeur par des extrémités foncées.

Le Ragdoll : pourquoi c'est une vraie patte de velours ?

Très appréciés outre-Atlantique pour leur caractère placide et leur beauté, ces chats sont arrivés au Royaume-Uni puis en Europe continentale au milieu des années 1980 et y connaissent depuis un vif succès auprès des amoureux des félins de salon. Il faut dire que sa réputation est réellement méritée, car le Ragdoll aime par-dessus tout être câliné par son maître adoré. Il devient alors une vraie peluche ronronnante et peut rester de longues minutes complètement détendu dans vos bras. De plus, le Ragdoll a une patience infinie avec les enfants.

Bien que joueur et bon chasseur de petits insectes, il est davantage en recherche de calme et de tranquillité sur un coussin moelleux qu'à l'affut de la moindre proie à l'extérieur. Ainsi, le Ragdoll est un "chat-chien" d'intérieur qui suit ses maîtres partout et se satisfait peu de la solitude. Plutôt sociable avec les humains, il se montrera agréable envers tous vos invités, surtout si ces derniers lui témoignent de l'intérêt et de l'affection.

Les qualités et défauts du Ragdoll : le chat d'appartement idéal

Toujours en recherche de compagnie, le Ragdoll est sociable, mais pas téméraire. Il s'aventure peu en dehors de son foyer et pourrait vite se retrouver en difficulté en cas d'attaque par un congénère ou un autre animal. En effet, il n'est vraiment pas taillé pour se battre malgré son grand gabarit, car il n'a pas la moindre once d'agressivité en lui. Vous devrez donc veiller à lui offrir un environnement sécurisé en appartement ou à l'intérieur de votre maison. Et si vous devez vous absenter, une compagnie régulière s'impose afin d'éviter l'ennui et la tristesse de la solitude.

De plus, ce chat d'intérieur a l'avantage de nécessiter de peu d'entretien. Malgré sa fourrure bien fournie, un simple brossage hebdomadaire suffit à maintenir son éclat. Question santé, il est de bonne constitution dans l'ensemble et profite d'une longévité confortable (12 à 17 ans en moyenne). On veillera néanmoins à surveiller son alimentation et à le faire bouger tous les jours pour éviter l'embonpoint.