Tout ce que vous devez savoir avant d’adopter un chow-chow

Gabriel Attal vient d’adopter un chien de race chow-chow du nom de Volta. Avec sa grosse crinière, sa langue bleue et son pelage fourni, cette race de chien ne laisse pas indifférent. Sincère et loyal envers son maître, le chow-chow n’en demeure pas un chien distant et peu expressif.

Contraint de “dévoiler son jardin secret” après l’affaire de la photo, Gabriel Attal a présenté au grand public le nouveau membre de son foyer : Volta, une chienne de race chow-chow offerte par sa famille à la suite de sa nomination. Son nom rend hommage à l'inventeur de la pile électrique “car elle a une énergie débordante”. Peut-être est-ce lié à la fougue de la jeunesse ou bien à la personnalité atypique de Volta, puisqu’en effet, les chow-chow ne sont pas réputés pour être particulièrement dynamiques et joueurs. Cette race de chien manifeste toutefois sa loyauté et sa protection envers son maître.

Le chow-chow : un chien originaire d’Asie Centrale

Le chow-chow est un chien originaire d’Asie Centrale. Il y a quelques siècles, il n’était pas élevé comme animal de compagnie, mais pour sa viande ou sa fourrure. Son nom provient d’une expression en mandarin signifiant “marchandise diverse”, puisqu’il aurait été importé en Europe par les Britanniques au XIXᵉ siècle en même temps que des produits exotiques. Descendant des spitz et des mastiffs, le chow-chow n’est arrivé en France que dans les années 1920. Ce n’est cependant qu’après la Seconde Guerre mondiale que ce chien à la mine boudeuse a véritablement fait son entrée dans les foyers.

Les caractéristiques physiques du chow-chow

Surnommé le “chien ours” ou le “chien lion” le chow-chow est facilement identifiable. Qu’il soit à poil long ou court, son pelage est épais et dense. La robe de ce canidé chinois est obligatoirement monochrome (crème, blanche, noire, rouge, fauve, bleue), bien que des nuances puissent apparaître au niveau des extrémités. La tête de ce chien de gabarit moyen est ronde et volumineuse. Pas très sportif, le chow-chow est tout de même robuste et imposant, pouvant peser de 25 à 30 kg pour un mâle de taille adulte.

Qualités et défauts du chow-chow : pourquoi faut-il fortement veiller à son éducation ?

Le chow-chow a beau ressembler à une grosse peluche que l’on a envie de câliner, il ne fait pas partie des chiens les plus affectueux, à contrario du labrador ou du teckel. Indépendant et solitaire, il peut paraître plutôt distant, même s’il ne refuse pas quelques caresses de la part de son maître. Tolérant avec les enfants, il ne sera pas intéressé à l’idée de jouer avec eux avec l’extérieur, et encore moins si d’autres chiens s’invitent à la fête. Le chow-chow est un chien calme, protecteur et loyal avec son propriétaire. Il peut autant vivre en maison qu’en appartement, tant que la chaleur est supportable. En raison de son pelage, il n’apprécie pas les fortes températures. Fier et têtu, il nécessite néanmoins une attention particulière pour son éducation.

De nature massive et robuste, le chow-chow n’est pas un grand sportif ; il est ainsi sujet à l'embonpoint et à l'obésité. Avec un régime alimentaire adapté, des sorties suffisantes, et une vie de famille épanouissante, cette race de chien vit en moyenne une dizaine d’années.