Tout ce que vous devez savoir sur les différentes procédures de divorce

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2017, ce type de divorce permet aux futurs ex-époux d’officialiser leur rupture devant un notaire et plus obligatoirement devant un juge aux affaires familiales. C’est une procédure que l’on appelle aussi “divorce sans juge”, réservé aux époux qui sont à la fois d'accord sur le principe du divorce et sur ses conséquences. Sans être obligés de faire connaître les raisons de leur séparation, ils doivent avoir trouvé un terrain d’entente sur la garde des enfants, la répartition des biens, la prestation compensatoire et la pension alimentaire. Entre le choix de l'avocat et la dissolution du mariage, ce divorce peut prendre trois mois, ce qui est relativement rapide. Le divorce par consentement peut être contractuel ou judiciaire.