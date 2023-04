Toutes les autoroutes sont-elles équipées en bornes électriques, comme le dit Clément Beaune ?

Penchons-nous sur le cas des autoroutes non concédées, gérées par l’État et ayant la particularité de ne pas avoir de péages. "Fin 2022, 31 aires de service du réseau non concédé étaient équipées de bornes de recharge", nous indique le ministère des Transports. "De nombreuses aires sont en cours d'équipement et fin 2023, nous devrions être à 77 aires équipées avec plus de 350 points de recharge". L’État gère au total 184 aires de services. Le taux d’équipement du réseau en bornes de recharge passera ainsi de 17% à 42% d’ici à la fin de l’année. Le ministère n'a toutefois pas distingué aires d’autoroutes et routes nationales.