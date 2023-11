Traces de marqueurs : nos astuces de grand-mère pour les faire disparaître

L'opération est plus difficile, mais pas impossible. On a le choix entre trois méthodes. La première consiste à mélanger de l'eau, du vinaigre blanc et du liquide vaisselle. On trempe une éponge dans le mélange et on frotte la zone tachée. Il est aussi possible de dissoudre des cristaux de soude avec de l'eau chaude et d'appliquer le tout avec une éponge. On rince ensuite avec un chiffon imbibé d'eau claire et on sèche au sèche-cheveux. Pour les canapés qui doivent être nettoyés à sec, on préfère le bicarbonate de soude en poudre. On saupoudre la trace et on laisse agir quelques heures. On passe ensuite l'aspirateur pour éliminer le bicarbonate.