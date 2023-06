Tracfin : les déclarations de soupçons explosent

Tracfin, qui est également engagé dans la traque des avoirs d'oligarques russes dans le cadre des sanctions européennes contre Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine, a salué dans son rapport "la réactivité des professions déclarantes" qui ont transmis l'an dernier 126 déclarations de soupçon "relatives au risque de financement de combattants et à leur identification sur les zones de combat". Les typologies récurrentes et émergentes en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme seront par ailleurs présentées dans un rapport prévu pour l'été.