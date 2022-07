Trafic ferroviaire très perturbé dans le nord après une panne d'électricité

Aucun train ne circulait dans les Hauts-de-France tôt ce matin. En cause, une panne générale d'électricité qui a interrompu pendant plusieurs heures la circulation des TER, TGV, Thalys et Eurostar dans la région. Les gares de Lille Flandres et Lille Europe ont été temporairement fermées au public, avant de rouvrir.

Le minimum de courant a été rétabli afin de permettre une reprise progressive de la circulation des trains à partir de 7h45, a précisé le service de communication de la compagnie. Le trafic devrait néanmoins rester perturbé jusqu'en milieu de matinée au moins, selon la même source.