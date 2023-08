Trafic routier : Bison Futé voit rouge ce dimanche aussi dans le sens des retours

Pour ce dimanche 20 août, il est donc conseillé de rejoindre ou de traverser l’Ile-de-France avant midi, d'éviter l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 13h à 21h, tout comme l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 12h à 15h. Enfin, l'accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), devrait être très compliqué entre midi et 21h.