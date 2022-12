SNCF : pourquoi les contrôleurs sont-ils en grève pendant le week-end de Noël ?

Seulement deux trains sur trois. C'est ce qui attend les usagers de la SNCF pour le weekend de Noël, selon les premières estimations de la direction. En cause ? Une grève des contrôleurs qui, depuis plusieurs mois, parasite le climat social de l'entreprise.

Depuis le mois de novembre, la SNCF peine en effet à nouer le dialogue avec le collectif de contrôleurs. Leur souhait ? Une meilleure reconnaissance de la spécificité de ce métier. Mais des spécificités ont émergé au sein du mouvement. Ainsi, le collectif national ASCT (CNA), qui rassemble sur Facebook plus de 3500 membres, rejette toute accointance avec les syndicats. Pourtant, il a dû s'appuyer sur les organisations syndicales pour porter ses revendications et déposer des préavis. La CGT-Cheminots et SUD-rail, tout en maintenant le préavis, n'ont, eux, pas appelé à la grève, laissant la porte ouverte aux grévistes.