Vacances : plus de 230 km de bouchons sur les routes à 9h30 pour ce premier week-end de grands départs

Peut-être faites-vous partie des vacanciers qui ont fait le choix de partir tôt en vacances cette année. Si vous avez choisi de prendre la route sitôt l'année scolaire bouclée, il vous faut parfois de la patience pour éviter les bouchons, inévitables à cette période de l'année.

En ce 8 juillet, la circulation est déjà très forte par rapport à l'ordinaire, et plus dense. À l'échelle du territoire, on comptait ainsi à 9h30 environ 230 km de bouchons cumulés selon Bison futé, proche des niveaux définis comme "exceptionnels".