SNCF : quels sont vos nouveaux droits en cas de train supprimé ou en retard ?

Cela concerne plus de 80 millions de voyageurs dans l'Union européenne. Désormais, dans les plus grandes gares, les personnes handicapées devront être prises en charge automatiquement, sans avoir besoin de prévenir à l'avance. Pour les gares qui accueillent entre 2000 et 10.000 passagers par jour, il faudra alors prévenir 3 heures avant, et pour celles accueillant moins de 2000 passagers jour, 12 heures avant.