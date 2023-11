Transports : vers une 19ᵉ ligne de métro en Île-de-France ?

Une nouvelle ligne de métro a été présentée mardi par la présidente de l'Ile-de-France et celle du Val-d'Oise. La 19ᵉ ligne du réseau viendrait relier La Défense au secteur de l'aéroport de Roissy. L'objectif principal du projet évalué à six milliards d'euros serait de mieux desservir le Val-d'Oise.

Une ligne pour desservir massivement le Val-d'Oise ? C'est le nouveau projet ambitieux présenté ce mardi 21 novembre par Valérie Pécresse et Marie-Christine Cavecchi. Les deux élues Les Républicains du bassin parisien envisagent d'ajouter une 19ᵉ ligne de métro au réseau de transports franciliens afin de relier la Défense au secteur de à l'aéroport de Roissy.

Un projet qui devra attendre 2040

Cette ligne viendrait compléter celles du Grand Paris Express, ont précisé la présidente de l'Ile-de-France et celle du Val-d'Oise. En cours de construction, celles-ci doivent être livrées entre le printemps prochain, pour le prolongement de la ligne 14 jusqu'à Orly, et 2030 pour les derniers tronçons des lignes 15, 17 et 18.

Le projet d'une 19ᵉ ligne, qui prévoit la construction de neuf à onze gares entre Nanterre-La Folie et le triangle de Gonesse, devrait d'irriguer le Val-d'Oise. Une façon de répondre aux demandes du département, considéré comme "trop longtemps tenu à l'écart des grands projets de transport en commun", comme l'a regretté la région Île-de-France dans un communiqué.

Valérie Pécresse "a été la seule en 2019 à se dire que le Val-d'Oise avait été mangé à une sauce amère", a indiqué la présidente de ce département, qui n'accueillera qu'une seule des 68 nouvelles gares qui doivent sortir de terre en Ile-de-France dans la décennie.

Si le tracé n'est pas encore arrêté, il est prévu qu'il soit intégré dans un faisceau en arc de cercle irriguant le département du Nord-Ouest parisien et reliant la ligne 15, qui fait le tour de Paris, et la ligne 17, qui va de Saint-Denis à l'Aéroport Paris-Charles de Gaulle, basé à Roissy-en-France, dans le Val-d'Oise. La ligne ferait entre 25 et 30 km, quasiment uniquement en souterrain, et en métro automatique. Elle relierait par exemple Argenteuil à Sarcelles en 12 minutes au lieu de 33 actuellement et profiterait à 650.000 habitants vivant à moins de 2 km d'une gare.

Un projet qui est toutefois loin d'être achevé. Il ne devrait pas voit le jour avant 2040 et coûterait environ cinq à six milliards d'euros hors taxes, selon les estimations actuelles. À l'heure actuelle, seul un premier geste de six millions d'euros a été annoncé par les deux collectivités pour lancer les études de faisabilité, le projet n'ayant pas le soutien financier de l'État. Le terminus est donc encore loin pour les voyageurs de ce métro du futur.