Transports, écoles... Comment vous organiserez-vous jeudi ?

La grève est dans trois jours, jeudi 19 janvier. Mais à la sortie de l’école, les parents et grands-parents sont déjà prêts, car la grève touchera notamment l'Éducation nationale. "On n'a pas trop le choix : ma femme travaille, et moi aussi. Je vais devoir me sacrifier", confie un homme.

Ce mouvement social touchera aussi les transports. Un couple de retraités marseillais, interrogés par TF1 dans le reportage en tête de cet article, part en vacances à Bruxelles. Ils sont censés revenir jeudi si tout se passe bien. "Je pense qu’on repoussera, on a le temps donc on restera une journée de plus", raconte le couple.