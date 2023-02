Heures de travail, rémunération... Comment sont encadrés les castings d'enfants ?

Il se tient une fois par an, et il est bien connu sur la place de Paris : le casting du Roi Lion. Pour le rôle de Simba et Nala, 115 enfants entre 8 et 11 ans, déjà présélectionnés, vont chanter et danser devant la metteure en scène du spectacle. Parmi ces jeunes comédiens, Isaïa, 9 ans, et Kayliah, 8 ans. "Pour moi, tout était facile", s'amuse la seconde.