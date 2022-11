L'emploi des personnes handicapées progresse, mais peine toujours à rattraper celui des valides

"En raison de la gravité de certains handicaps, toutes les personnes handicapées ne sont pas en mesure d'exercer leur participation sociale par une activité professionnelle", note Bruno Pollez, le président de l'association Ladapt, qui co-organise la SEEPH. Pour l'association APF France Handicap, les efforts des pouvoirs publics devraient cibler les "chômeurs découragés" qui estiment n'avoir "quasiment aucune chance" de décrocher un poste. "Les parcours demeurent trop cloisonnés entre acteurs de la lutte contre l'exclusion et ceux du champ du handicap", regrette-t-elle, notant que 59% des chômeurs handicapés le sont depuis plus d'un an, contre 48% dans la population générale.

De son côté, le ministre du Travail Olivier Dussopt estime que "plus le plein emploi sera à portée de main, plus celles et ceux qu'on aura à accompagner seront des hommes et des femmes cabossés par la vie". "L'effort que nous devons faire pour accompagner sera plus dense, parfois plus coûteux", a-t-il souligné lors d'une récente conférence organisée par l'Agefiph.