La grève des médecins généralistes "vraiment pas responsable" pour Elisabeth Borne

Mais en cette période hivernale, "nos hôpitaux font face à trois épidémies simultanées" de grippe, de bronchiolite et de Covid, a-t-elle rappelé, et "une fois de plus les soignants sont très mobilisés pour (y) faire face". Face à un système de santé sous pression, Elisabeth Borne a rappelé les "augmentations importantes" de salaires à l'hôpital depuis deux ans, tout en reconnaissant que cela "n'a pas tout réglé" et qu'"il y a d'autres sujets à traiter", notamment "des enjeux d'organisation" et "un travail sur l'attractivité des métiers pour réduire la pénibilité".

Autant de sujets sur lesquels Emmanuel Macron "aura l'occasion de s'exprimer en fin de semaine dans ses vœux aux soignants", a-t-elle indiqué, précisant que le gouvernement "présentera une feuille de route dans les prochaines semaines pour répondre à ces attentes".