Trois ans après sa chute de 30 mètres, l'enfant poussé du haut de la Tate Modern "voit de mieux en mieux"

Son histoire avait bouleversé la France. En août 2019, au cœur de Londres, un petit enfant français de 6 ans avait été grièvement blessé après avoir été jeté par un adolescent britannique du haut du célèbre musée londonien Tate Modern. Il avait fallu attendre cinq mois pour que la victime, qui avait survécu à une chute de 30 mètres, recommence à parler et à bouger ses quatre membres.

Ce vendredi, plus de trois ans après les faits, sa famille a donné de ses nouvelles. "Un net progrès de sa vue a été constaté", se félicitent ses proches depuis la page de la cagnotte fondée au moment du drame. "Des nouvelles lunettes avec une correction beaucoup plus légères lui ont été prescrites. Il voit de mieux en mieux."

Sa famille revient aussi sur la rentrée scolaire, qui s'est "bien passée". "Sa maîtresse est très encourageante même s'il a encore de grosses difficultés avec l'écrit et sa mémoire", peut-on lire. "Il a aussi vraiment du mal à se faire des copains à cause de sa fatigue et du fauteuil roulant qui l'empêchent de jouer comme les autres enfants dans la cour de récréation." L'enfant prend son repas une fois par semaine à la cantine scolaire, et est "ravi d'y aller", poursuivent ses proches.