Trois arnaques à éviter en stations de ski

L’arnaque la plus répandue en stations de ski concerne les faux logements. Les faux guides et moniteurs de ski non qualifiés ou fictifs font également partie des pièges à éviter. Nous vous recommandons de faire vos courses avant l’arrivée en stations car les prix des supérettes sont exorbitants.

La saison d’hiver a débuté dans les stations de ski et les arnaques vont malheureusement parfois de pair. Sur Internet, il est facile de se faire avoir par des personnes mal intentionnées, notamment en ce qui concerne l’hébergement, les cours de ski ou encore les visites guidées. Voici les trois pièges les plus répandus en stations, et comment maximiser ses chances de les éviter !

Les logements fictifs sur les sites de location

L’arnaque aux logements est la plus répandue en stations de ski, à l’instar des destinations phares des vacances d’été. Les sites de locations populaires et réputés tels que Booking ou Airbnb ne sont malheureusement pas épargnés par les fausses annonces. Certains escrocs parviennent à convaincre les plateformes de leur faire confiance grâce à des documents falsifiés, adresses IP truquées ou autres méthodes rodées. Alors, comment reconnaître un véritable bien à louer d’un logement fictif ? Premièrement, par son prix. S’il est trop attractif par rapport aux autres, méfiez-vous. Il peut soit être insalubre, soit tout simplement ne pas exister. Il est aussi possible que le propriétaire ait été victime d’une usurpation d’identité.

Pour savoir si un hébergement est bel et bien en location saisonnière, un vacancier peut appeler la mairie de la station pour confirmation. Veillez également à regarder les avis des internautes sur le logement concerné, et méfiez-vous de ceux qui n’en ont aucun. Les “gestionnaires” de comptes qui vous demandent de régler la totalité du séjour d’un coup peuvent aussi être potentiellement des escrocs. Après plusieurs heures de route et la voiture pleine, il serait dommage d’arriver sur place et d’observer qu’aucun appartement n’existe, ou que votre réservation n’a jamais été prise auprès du véritable propriétaire.

La location de biens partagés

Autre arnaque liée aux logements dans les stations de ski : votre séjour se transforme en colocation ! Sans vous avoir prévenu en amont, le propriétaire peut avoir loué une partie de son bien avec une autre personne, voire une famille. Pour éviter de se faire avoir, il faut de nouveau se méfier du prix de la location par rapport à la superficie, mais également entrer en contact avec le gestionnaire de compte avant de payer. Ainsi, il est possible de lui poser toutes les questions que vous avez, et de vous faire un premier avis sur l’authenticité et la sincérité de votre interlocuteur.

Des faux cours de ski

Là encore, c’est une arnaque très répandue qui pullule sur les réseaux sociaux et sites d’annonces : les faux cours de ski et visites guidées. Il est possible de faire confiance à un prétendu moniteur de ski, qui n’existe pas et ne vous rejoindra jamais sur les pistes pour vous apprendre les rouages de la discipline. Néanmoins, il arrive également que les moniteurs soient authentiques, mais n’aient pas l’autorisation de l’État d’exercer. Le ski étant un sport potentiellement dangereux, il est important d’être un minimum en confiance sur les pistes. En cas de blessures, ces fraudeurs peuvent ne pas disposer d’assurance responsabilité civile. De ce fait, il vous sera impossible d’obtenir des dommages et des compensations. Il est préférable de passer par une école de ski, les prix peuvent varier d’une société à une autre, prenez le temps de les comparer.

Pour les guides, même arnaque. Pour éviter de se faire avoir, n’hésitez pas à contacter l’office du tourisme où vous pourrez consulter la liste officielle des guides de la région.