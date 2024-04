Trois astuces pour laver et désodoriser ses vêtements de sport

L’association de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc peut être efficace contre les mauvaises odeurs. Contrairement aux idées reçues, utiliser trop de lessive peut avoir un effet contre-productif. Les bactéries responsables des mauvaises odeurs prolifèrent dans les environnements humides.

S’il est parfois satisfaisant de transpirer durant ses séances de sport, les odeurs de transpiration peuvent s’avérer bien moins agréables. Bien sûr, après chaque effort sportif, il est recommandé de mettre ses vêtements de sport à la machine à laver. Mais il peut arriver que les odeurs de sueurs soient tenaces et résistent aux nombreux lavages. Voici donc quelques astuces pour laver et désodoriser vos affaires de sport.

Attendez un peu avant de lancer votre machine !

Premièrement, il est conseillé de laisser sécher ses vêtements une fois la séance de sport terminée, avant de les mettre dans la machine. En effet, même si vos habits sont fabriqués à base de polyester, une matière qui sèche rapidement, ou de tissus haute performance qui évacuent l'humidité, ils ne sècheront pas complètement si vous les jetez dans le panier à linge ou si vous les laissez au fond de votre sac de sport. Aussi, à savoir que les bactéries responsables des mauvaises odeurs prolifèrent dans les environnements humides. De fait, suspendre vos affaires de sport limite la prolifération des bactéries et réduit les chances que de mauvaises odeurs ne s’installent.

Trempez vos affaires de sport dans du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude

La deuxième astuce est de laisser tremper ses vêtements dans un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc avant de les passer en machine avec de la lessive classique. La combinaison de ces deux produits basiques peut être efficace contre les mauvaises odeurs : le vinaigre blanc est un désodorisant naturel, le bicarbonate de soude possède des propriétés alcalines. Avant de mettre vos vêtements de sport dans la machine à laver, remplissez donc d'eau froide un grand récipient d'une capacité d'environ 4 litres (ou même votre lavabo). Ajoutez ensuite une tasse de vinaigre blanc et une tasse de bicarbonate de soude. Plongez vos habits pleins de sueur dedans et laissez-les tremper pendant au moins 30 minutes avant de lancer un cycle de lavage.

Si vous n'avez pas le temps de les plonger dans un bain de vinaigre et de bicarbonate de soude, vous pouvez ajouter une tasse de vinaigre blanc directement dans votre lave-linge avec la lessive. N'ayez pas peur que l'odeur du vinaigre reste sur les vêtements : elle disparaîtra au lavage !

Est-ce utile de doser davantage sa lessive pour éliminer les odeurs ?

Contrairement aux idées reçues, vous n'aurez pas nécessairement un meilleur résultat en mettant plus de lessive. En vérité, la lessive peut même avoir un effet contre-productif lorsque vous en utilisez trop : elle peut laisser un résidu sur les vêtements de sport, qui peuvent emprisonner les mauvaises odeurs. Ainsi, utilisez la quantité de lessive préconisée, mais évitez d'en mettre plus. De même pour l'adoucissant qui peut laisser une fine pellicule, susceptible d'emprisonner les bactéries et les mauvaises odeurs au fil du temps. Même si l'adoucissant peut rendre certains vêtements doux et leur donner une bonne odeur, il vaut mieux éviter d'en utiliser pour les vêtements de sport.

Enfin, une eau trop chaude peut endommager les fibres des tissus haute performance. Pour nettoyer vos vêtements de sport, privilégiez plutôt un programme à froid pour linge délicat. Cela évitera que vos habits ne rétrécissent ou ne se déforment. Autant que possible, laissez sécher vos vêtements de sport à l'air libre. Si vous avez besoin d'utiliser le sèche-linge, optez pour un programme sans chaleur ou à faible intensité.