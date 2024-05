Trois astuces pour trouver un dogsitter fiable et compétent pour les vacances

Lorsqu'on ne peut emmener son chien en vacances, une solution de garde doit être trouvée. Le dogsitter garde l'animal sur une période prédéterminée et assure les soins quotidiens. Les plateformes en ligne sont la meilleure façon de trouver un dogsitter de confiance.

Dans la check-list de préparation des vacances, la question du mode de garde du chien est un point important si vous ne pouvez ou ne voulez pas l'emmener avec vous. Face à la demande croissante, l'offre de dogsitting s'est développée partout en France et il devient facile de trouver un dogsitter fiable et compétent, à condition de s'y prendre à l'avance et d'être rigoureux dans son choix. Voici trois solutions pour faire garder votre chien par un dogsitter, à son domicile ou au vôtre, avec des conseils pour dénicher la perle rare.

Demander à un proche de garder mon chien

En première intention, vous pouvez contacter vos proches (famille, voisins, amis, collègues de travail…) et leur demander si l'un d'eux serait intéressé par la garde de votre chien, gratuitement ou moyennant une rétribution. Pensez notamment à ceux qui ont des adolescents ou des enfants étudiants qui aimeraient peut-être faire quelques jours de dogsitting et ainsi financer leurs vacances, leurs sorties estivales ou une partie de leurs études.

Pourquoi utiliser les réseaux sociaux pour trouver un dogsitter ?

Les réseaux sociaux, Facebook en tête, regorgent de groupes de passionnés d'animaux qui proposent des services de garde rémunérés ou bénévoles par région, par département et par ville. En parcourant les annonces et en inspectant les différents profils ainsi que les commentaires laissés par les internautes, vous pouvez y trouver un petsitter pour garder le chien durant les vacances. Cependant, il faut redoubler de vigilance sur l'analyse des retours d'expérience afin d'éviter les incompétents et les arnaqueurs, voire les voleurs qui n'hésitent pas à s'emparer de ce mode de communication pour rechercher des chiens de race à dérober.

Les plateformes en ligne spécialisées en dogsitting

Parce qu'il n'est pas toujours simple de savoir à qui on a affaire sur les réseaux sociaux, ni d'y trouver le bon groupe de personnes, les plateformes spécialisées sont votre meilleure chance de rencontrer le petsitter idéal. En effet, les profils y sont soigneusement vérifiés et certaines proposent même une assurance vétérinaire incluse ou obligent les dogsitters adhérents à posséder un certificat de capacité ou à avoir de solides références en matière de garde d'animaux de compagnie. À titre bénévole ou contre rémunération, ces familles d'accueil gardent votre chien chez vous ou à leur domicile selon les clauses que vous aurez définies ensemble. Parmi les plateformes nationales reconnues pour leur sérieux, citons Holidog, Animaute, Gudog, Yoopies ou encore Emprunte mon toutou. On peut y consulter les commentaires laissés par les propriétaires de chien et discuter avec le dogsitter avant de le recruter. Un bon moyen de vérifier ses compétences et sa motivation !