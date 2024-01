Trois erreurs à éviter pour prendre soin d'un oiseau de compagnie

Les oiseaux d'agrément sont appréciés pour leur chant et leur beauté. Ces animaux fragiles et sensibles ont besoin d'attention et de soins spécifiques. Pour les garder longtemps en bonne santé, il vaut mieux éviter certaines erreurs.

Avant d'adopter un oiseau d'agrément, il faut se poser les bonnes questions et se mettre à la place de l'oiseau. Certains ne supportent en effet pas la captivité quand d'autres n'aiment pas la solitude. Ensuite, connaître les besoins particuliers de l'espèce est essentiel afin d’éviter de commettre des erreurs qui peuvent coûter la santé ou la vie de l'animal. Voici trois erreurs majeures à éviter avec votre oiseau de compagnie.

Erreur n°1 : oublier que l'oiseau est un animal social

Dans la nature, les oiseaux ne sont jamais seuls. Ils vivent au moins en couple, sinon en groupe. Ces animaux ont besoin d'interagir avec d'autres membres de leur espèce ou d'autres êtres vivants, au risque sinon de déprimer et de se laisser mourir. Certains oiseaux d'agrément s'adoptent donc obligatoirement en couple, comme les perruches ou les inséparables, et d'autres en groupes de plusieurs individus, comme les diamants mandarins. Si vous choisissez un oiseau unique tel que le canari, le perroquet, le cacatoès ou le mainate, vous devrez interagir tous les jours avec lui en lui parlant, en lui témoignant votre affection par des friandises ou des caresses s'il se laisse faire. Vous pourrez même, dans le cas des oiseaux parleurs, le laisser en liberté dans la maison (toujours sous surveillance), en évitant la cuisine.

Erreur n°2 : servir une nourriture inadaptée à votre oiseau

En animalerie, vous trouverez facilement la nourriture pour votre oiseau, constituée d'un mélange de graines adaptées à l'espèce. Donner des grains trop imposants à un oiseau de petite taille l'expose aux risques d'étouffement. Occasionnellement, vous pouvez aussi lui servir quelques morceaux de fruits frais, notamment des agrumes (orange, citron, mandarine, pamplemousse…) ou de carotte. En revanche, certains aliments sont toxiques pour les oiseaux et doivent absolument être bannis de leur alimentation : le chocolat, l'avocat, la pomme de terre, le poireau, l'ail, l'oignon, le lait… S'ajoutent bien évidemment l'alcool et les produits contenant de la caféine. Si votre oiseau se promène en liberté dans la maison, veillez à placer ces aliments, mais aussi les médicaments et le tabac, hors de sa portée.

Erreur n°3 : ne pas prendre soin de l'environnement de l'oiseau

Les oiseaux sont des animaux fragiles et sensibles aux agents pathogènes. Ils ont donc besoin d'un environnement très propre, surtout lorsqu'ils vivent en cage (de préférence près d'une fenêtre) et ne peuvent se déplacer. Vous devrez donc nettoyer quotidiennement la mangeoire et l'abreuvoir en veillant à bien les désinfecter. Une ou deux fois par semaine, la cage doit être nettoyée minutieusement pour retirer les débris de nourriture et les déjections qui couvrent le sol de leur habitat, les nids et les perchoirs. Vous protègerez ainsi vos compagnons ailés des risques de contamination.