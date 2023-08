Trop âgé ? À 74 ans, un professeur gagne son procès et obtient le droit de continuer à enseigner

Jean-Jacques Thouroude a obtenu gain de cause. Ancien avocat et spécialiste du droit administratif, il a durant près de 50 ans collaboré avec l’université de Caen. Cette dernière, qui faisait appel à lui en tant qu'enseignant vacataire, avait décidé en novembre 2021 de ne pas le reconduire, au motif qu'il avait dépassé la limite d’âge fixée à 67 ans. Mais cette décision a été contestée par l'homme de 74 ans, qui a voulu faire valoir sa cause devant la justice.

En mai dernier, le septuagénaire s'est lui-même défendu. Et il a été entendu puisque le tribunal administratif lui a donné raison. Il a en effet estimé que "le président de l’université ne pouvait pas légalement […] opposer à la demande de M. Thouroude la limite d’âge prévue par les dispositions de l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 qui ne visent que les agents contractuels de l’administration, catégorie dans laquelle n’entrent pas les agents vacataires".