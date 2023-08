Trottinettes électriques : leur puissance pas contrôlée en France, contrairement aux vélos ?

Ces dernières années, les entreprises s'afféraient à Paris pour proposer des trottinettes en libre-service. À la suite du référendum organisé en avril par la municipalité, il n'y en aura plus une seule : les dernières trottinettes de Lime ou Dott vont disparaître au 31 août. Ainsi, faute de location disponible, une partie des usagers pourraient opter pour l'achat desdites trottinettes et continuer à rouler au quotidien. Que ce soit avec de petits modèles légers, ou avec d'autres, bien plus puissants et volumineux.

Dans le commerce, se trouvent des trottinettes très puissantes, dont la vitesse dépasse les 50 km/h et qui coutent plusieurs milliers d'euros. Des deux-roues qui sont dans le viseur de certains internautes : "Aujourd’hui en France, tu peux en toute légalité avoir un moteur de 800W sur une trottinette, mais les vélos cargos qui transportent des enfants ou livrent des dizaines de kilos de marchandises sont toujours limités à 250 watts", peut-on lire sur les réseaux sociaux.