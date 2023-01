Trottinettes électriques, hoverboards… le nombre de morts et de blessés en forte hausse à Paris

Dans un rapport publié en novembre 2022, l'académie nationale de médecine s'est émue des risques que comporte ce mode de déplacement, dont l'essor récent s'explique notamment par la multiplication d'offres d'engins en location.

En 2022, 22 décès accidentels dus aux engins de déplacement personnel motorisés – qui réunissent, outre la trottinette électrique, le monoroue, le gyropode et l'hoverboard – ont été répertoriés en France, contre dix décès en 2019, relève l'académie, citant des chiffres de la sécurité routière.

Parmi les blessures fréquentes, les lésions affectent principalement l'extrémité crâno-faciale et les membres, plus particulièrement les membres supérieurs. Ces localisations des blessures résultent d'une chute en avant qui expose fortement la tête, les bras et avant-bras.