Trottinettes électriques : les règles ont changé et gare à ceux qui les ignorent

Autre nouveauté du décret, "l'âge minimal pour conduire les engins de déplacement personnel motorisés est relevé de 12 à 14 ans". Ces durcissements interviennent dans un contexte où les décès liés à des accidents de trottinettes électriques se sont multipliés ces dernières années, selon la Sécurité routière.

En mars dernier, le gouvernement a par conséquent annoncé un "Plan national pour mieux réguler les trottinettes électriques". Celui-ci comporte trois objectifs, d'après le ministère de l'Intérieur : "protéger et éviter les comportements dangereux, sensibiliser et évaluer les usagers et responsabiliser les acteurs pour offrir des services de qualité, durables et sûrs dans les villes".