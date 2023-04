Trottinettes en libre-service : l'organisation du vote à Paris a coûté plus de 390.000 euros

Ce vote a été marqué par l'expression majoritaire d'une opposition à la présence de ces engins, mais aussi par une faible participation. Si 89,03% se sont exprimés contre les trottinettes en libre-service, seuls 103.084 électeurs se sont déplacés dans l'un des 21 bureaux de vote de la capitale, soit 7,46% des Parisiens inscrits sur les listes électorales.

La facture de la votation "représente un coût de 0,28 euro par électeur inscrit", affirme la mairie. Cela représente par conséquent un coût moins important que lors des dernières élections municipales de 2020 (3,4 millions, soit 2,52 euros par électeur inscrit), ou pour les deux élections de 2022, la présidentielle (3 millions, soit 2,23 euros) et les législatives (2 millions, soit 1,91 euro), toujours selon les chiffres communiqués par la mairie.

Un vote électronique avait été réclamé par les trois exploitants des trottinettes en libre-service dans la capitale afin de stimuler les plus jeunes. Ils avaient également demandé plus de bureaux de vote pour garantir "une mobilisation plus large et représentative". Mais la mairie de Paris n'a pas accédé à ces attentes.